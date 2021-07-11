Konservatuvar bilmecesi

Kadıköy’ün sembol yapılarından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın bulunduğu Haldun Taner Sahnesi binası depreme dayanıksız raporu olduğu için restore edilmek üzere boşaltılıyor. Restorasyonun 3 yıl sürmesi planlanırken yaklaşık 1500 öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın nereye taşınacağı hâlâ belli değil. Konservatuvar öğrencileri ve veliler yeni öğretim yılında eğitimin nerede başlayacağıyla ilgili hâlâ bilgi sahibi olmadıklarını, rektörlüğün bu konuyla ilgili hiçbir soruya yanıt vermediğini söylüyor.

VELİLER GRUP KURDU

Piyano bölümü 6. sınıf öğrencisi Ada Yalçıner’in annesi Ayşegül Yalçıner, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Veli İnisiyatifi adında bir grup kurarak çocukların yeni yılda eğitimlerinin aksamaması için çalışma yürüttüklerini söylüyor. Yalçıner yaşananları şöyle anlatıyor:

OLAY ÇIKMAZA GİRDİ

“Okulun depreme karşı dayanıksız raporu olduğu ortaya çıktıktan sonra İBB okulun boşaltılması gerektiğini söylüyor ve Göztepe’de İBB’ye ait bir binaya geçilmesini öneriyor. Okul yönetimi bu teklifi kabul ediyor ancak sonradan İBB’nin binasına geçilmekten vazgeçiliyor. İşte burada olaylar çıkmaza girdi. Rektörlükten sorularımıza yanıt alamıyoruz. Bazı hocalar aracılığıyla farklı bölümlerin farklı binalara dağıtılacağı konuşuluyor. Eğer bu sorun hızlıca çözülemezse bu yıl da online eğitimin devam etmesi gibi seçeneklerin masada olduğunu duyuyoruz. Çocuklarımız pandemiden dolayı zaten bir yıldır online eğitim görüyor. Enstrüman ve dans eğitiminde online eğitim çok zor. Çocukların yanlış oturan bir davranışı tüm sanat hayatlarını etkileyebilir. Çok sayıda veli pandemi döneminde çocuklarımıza özel ders aldırdı. Bu sebeple bu yıl çocukların yüz yüze eğitim alması çok önemli. Yeni dönemin başlamasına yaklaşık 2 ay kaldı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın hâlâ bir yerleşkesi yok. Okulda 58 antika piyano ve onlarca değerli enstrüman bulunuyor. Bölümlerin farklı binalara dağıtılması konservatuvar eğitimini geriletecektir. Restorasyonun sonunda Haldun Taner Sahnesi Kadıköy’deki binaya geri dönecek ancak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı dönmeyecek. Çünkü konservatuvar binanın içerisinde sonradan yapılan bir asma katta bulunuyordu.”

İBB AÇIKLAMA YAPTI, REKTÖRLÜK SESSİZ

İBB’den yapılan açıklamaya göre restorasyonun sonunda Haldun Taner Sahnesi’nde 448 koltuk kapasiteli ana sahne ve 95 koltuk kapasiteli çocuk sahnesi olacak. Binaya sonradan eklenen tüm bölümler temizlenecek. Binanın tek işlevi tiyatro olacak. Dış cephesi ise aynı kalacak. Bilgi almak istediğimiz İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ise konuyla ilgili görüş vermek istemedi.

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