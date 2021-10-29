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Konserlerde aşı zorunluluğu var mı?

#Konserlerde Aşı Zorunluluğu#Konserlerde Aşı Zorunluluğu Var Mı
Konserlerde aşı zorunluluğu var mı

Konserlerde aşı zorunluluğu var mı sorusu, etkinliklere katılan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında HES kodu gerektiren organizasyonlar arasında yer alan konserlerde aşı zorunluluğu, PCR testi ile de aşılabiliyor. İşte, konserlerde aşı zorunluluğu hakkında bazı bilgiler

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Konserlerde aşı zorunluluğu hakkında şu detaylar yer alıyor;

"6 Eylül 2021 pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek."

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