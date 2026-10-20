Konserdeki fail uyuşturucu çıktı

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Konsere katılan Furkan Aksu (29), Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve T.M. saat 03.30 sıralarında fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu yaşamını yitirirken, T.M.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, “Konsere giden üç hemşehrimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar Adli Tıp raporlarında tespit edildi. Dolayısıyla da uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi. Konser ya da konserde yenilen, içilen ürünlerle ilgili bir problem yok. Tarım müdürlüğümüz numuneleri aldı. Ayrıca da ölüm ve yaralama olduğu için de adli süreç devam ediyor” dedi.

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Öte yandan polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde, konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aksu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İstanbul’da bir süre önce özel bir banka şubesinde çalışmaya başladığı öğrenilen Furkan Aksu, memleketi Bartın’da toprağa verildi.