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Konserde poster açıp methiyeler düzmüştü... Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Aydınlar#Seyit Rıza#Tunceli
Konserde poster açıp methiyeler düzmüştü... Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 09:51

Savcılık, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti. Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Konserde poster açıp methiyeler düzmüştü... Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında soruşturma başlatıldı

PINAR AYDINLAR KİMDİR?

1979 İstanbul doğumlu olan Pınar Aydınlar, aslen Erzurum’un Aşkale ilçesinden. 1995 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nı kazandı ve Temel Bilimler Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Türkü Söylemek Lazım adlı ilk solo albümünü çıkardı. Daha sonra 2007 yılında Kırmızı Gül ve son olarak 2011 yılında Mavi Bir Düş adlı albümlerini müzikseverlerle paylaştı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı olan Aydınlar, İzmir’de yaptığı bir konuşmadan dolayı 10 ay hapis cezası almıştı.

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Konserde poster açıp methiyeler düzmüştü... Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında soruşturma başlatıldı

 

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#Pınar Aydınlar#Seyit Rıza#Tunceli

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