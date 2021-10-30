Konserde acı olay! 15 yaşındaki Ozan hayatını kaybetti

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda meydana geldi. Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan, iki arkadaşıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Gülşen’in konserine gitti. Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G., konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Mustafa G. ile kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü, M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.’yi yaraladı. Akif Ozan Özdoğan'ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun’u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Suriye uyruklu olduğu ileri sürülen M.C.’yi Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.