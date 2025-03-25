‘Konser’de 9 çalışana soruşturma

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İstanbul’daki yolsuzluk ve terör operasyonunun yankıları sürerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne “konser” soruşturması açıldığı açıklandı. Ancak soruşturmanın, uzun süredir devam eden müfettiş incelemesinin bir sonucu olduğu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş değil dokuz belediye çalışanını kapsadığı belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin şöyle denildi:

İNCELEME TAMAMLANDI

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır.

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ABB İTİRAZ EDECEK

Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır.”

2 MÜFETTİŞ İNCELEDİ

Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı’nın konserlerle ilgili iki mülkiye müfettişi görevlendirdiğini duyurmuştu. ABB’de konser harcamalarıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt da soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alınmıştı.

YAVAŞ’A YÖNELİK DEĞİL

Dezenformansyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, soruşturma izninin Yavaş’ı değil konuyla ilgili personeli kapsadığı belirtilerek şöyle denildi: “İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme bugün tamamlanmıştır. Bu kapsamda 33 konser hakkında ‘kamu zararı’ iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliği’nce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 9 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir.”

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MANSUR YAVAŞ’TAN SARAÇHANE AÇIKLAMASI

ÇİFTE STANDARDI ELEŞTİRDİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eleştirilerin hedefi olan Saraçhane’deki konuşmasıyla ilgili, “Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim. Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane’de ya da Ankara Kızılay’da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim” dedi. Yavaş, sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı:

“Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir. Biz, herkese eşit uygulama istiyoruz. Maalesef yine algı operasyonuyla, karalama kampanyası başlatmaya başladılar. Dün ‘PKK sevdalısı’ dediler, bugün ‘Kürt düşmanı’ diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin. Ne bu algılara teslim oluruz, ne halkımıza sırt çeviririz.

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KÜRT KARDEŞLERİMİZ

Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım. Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır. Ankara’da Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde aldığımız güçlü destek, halkımızın bu anlayışı sahiplendiğinin açık göstergesidir. Aynı şekilde, PKK gibi eli kanlı bir terör örgütüne karşı duruşumuz da nettir; dün ne dediysek bugün de aynı yerdeyiz. Bu ülke bir hukuk devleti ise anayasa hepimizi bağlar. Anayasa’nın 3. maddesi açıktır: ‘Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay-yıldızlı al bayraktır.’ Tek bayrağımız da budur, adı Türk bayrağıdır. Son olarak sonradan öğrendiğim kadarıyla engelli bir vatandaşımızı sevindiren polis memurumuzu gönülden kutluyorum. Ülkemizin her yerinde eylem yapan vatandaşlarımıza yönelik güvenlik güçlerimizden aynı şefkati beklediğimizi de ifade etmek isterim.”