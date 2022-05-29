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Konser sonrası eğlence sokağa taştı, yol kapatan gruba polis müdahale etti

#İstanbul#Şişli#Konser
Konser sonrası eğlence sokağa taştı, yol kapatan gruba polis müdahale etti

İstanbul Şişli'de konserden çıkan yaklaşık 200 kişilik grup, sokakta dans edip eğlenmeye devam etti. Araçların önünü kesip yolu kapatan grubun eğlencesini polis sonlandırdı.

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Harbiye Küçükçiftlik Park’ta cuma akşamı yerli ve yabancı 5 sanatçının sahne aldığı konsere, binlerce kişi katıldı. Saat 23.45 sıralarında sona eren konserden çıkan yaklaşık 200 kişilik grup, sokakta dans ederek eğlenmeye devam etti.

Yoldan geçen araçların önünü kesen grup, Kadırgalar Caddesi Nişantaşı yönünü trafiğe kapattı. Yol kenarında park halindeki otomobilden yüksek sesle müzik açan gruptakiler yaklaşık bir saat eğlendi.

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Sokaktaki eğlence nedeniyle uzun araç trafiği oluştu. Bu sırada bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. İhbar üzerine gelen çevik kuvvet polisleri, grubu uyararak eğlenceyi sonlandırdı. Grubun dağılması ile trafik döndü.

Konser sonrası eğlence sokağa taştı, yol kapatan gruba polis müdahale etti

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#İstanbul#Şişli#Konser

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