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Konser sırası cinayetinde 1 tutuklama

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#İzmir#Karşıyaka#Doğan Çatal
Konser sırası cinayetinde 1 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 14:15

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki bir AVM’de konser kuyruğunda iki grup arasında çıkan, Doğan Çatal’ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin H.Ş. (17) tutuklandı.

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Olay, 24 Haziran akşamı Karşıyaka ilçesindeki bir AVM’de meydana geldi. AVM’nin 3’üncü katında bulunan bir iş yerinde Emirhan Çakal’ın rap konseri için gelenler kapı önünde kuyruk oluşturdu. Kuyrukta, iki grup arasında sıra kavgası çıktı.

Konser sırası cinayetinde 1 tutuklama

Kavgada, Doğan Çatal (17), B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan Çatal’a olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı ambulanslarla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Çatal, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Konser sırası cinayetinde 1 tutuklama

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli olarak C.C.A. (18), T.T. (18) ve H.Ş.’yi (17) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından C.C.A. ve T.T. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

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#İzmir#Karşıyaka#Doğan Çatal

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