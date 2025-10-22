‘Konser’ iddianamesi kabul edildi

Haberin Devamı

Dava, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ABB’nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla eski ABB bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 5’i tutuklu 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip zaptını hazırlamasının ardından duruşma için tarih verecek.

154 MİLYON TL’LİK ZARAR

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre ABB’de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı öne sürülmüştü. 23 Eylül’de 14 kişi “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5’i “zimmet” ve “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” suçlamasıyla tutuklanırken, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 5’i tutuklu 14 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle 59 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.