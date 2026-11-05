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Konser dönüşü gişelerde kaza: Sinan Özen ve kardeşi ucuz atlattı

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#Sinan Özen#Trafik Kazası#Sakarya
Konser dönüşü gişelerde kaza: Sinan Özen ve kardeşi ucuz atlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 09:51

Tokat konserinin ardından İstanbul yoluna çıkan ünlü şarkıcı Sinan Özen, otoyolda Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi. Kardeşi ve menajeri Hızır Özen'in araç fotoğraflarıyla duyurduğu kazada sanatçının ve kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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3 Kasım'da Tokat'ta sahne alan Sinan Özen, konserin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Özen'in içinde bulunduğu araç, otoyolda Sakarya gişelerinde kazaya karıştı.

Konser dönüşü gişelerde kaza: Sinan Özen ve kardeşi ucuz atlattı

Sanatçının menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Konser dönüşü gişelerde kaza: Sinan Özen ve kardeşi ucuz atlattı

Kaza sonrası araçların fotoğraflarını paylaşan Hızır Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.

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#Sinan Özen#Trafik Kazası#Sakarya

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