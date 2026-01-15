Konser davasında tahliye edilen 3 sanığa yakalama kararı

Güncelleme Tarihi:
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, aralarında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt’un da bulunduğu 5 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine dosyayı inceleyen üst mahkeme, tahliye kararını yerinde bulmadı. Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, delillerin tam toplanmamış olması ve kamu zararının miktarını göz önüne alarak sanıklardan Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmaya devam edecek.
ANTALYA’DA YENİ DALGA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi iştiraki ALDAŞ A.Ş.’ye yönelik yürütülen usulsüz harcama soruşturmasını tamamladı. Şirket üzerinden ASAT Genel Müdürlüğü’ne kesilen dayanaksız faturalar ve usulsüz harcamalarla toplam 399 milyon 507 bin lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.
CHP’NİN ‘İSİM BENZERLİĞİ’ BAŞVURUSUNA RET
Anayasa Mahkemesi, CHP’nin ‘Cumhuriyetçi Milletin Partisi’ adının ve ambleminin kendi partisiyle benzer olduğu gerekçesiyle yaptığı hükümsüzlük başvurusunu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, siyasi parti sicilinde bu isimde bir kayıt bulunmadığı gerekçesiyle başvuru hakkında ‘karar verilmesine yer olmadığına’ hükmetti. Kararda CHP’nin, söz konusu parti sicile resmen kayıt edildikten sonra aynı taleple yeniden başvurabileceği hatırlatıldı.