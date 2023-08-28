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Konser alanÄ±nda dehÅŸet! 15 yaÅŸÄ±ndaki çocuk bÄ±çaklanarak öldürüldü

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#Denizli#Enes Åžipal#Sarayköy
Konser alanÄ±nda dehÅŸet 15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 28, 2023 13:28

Denizli'nin SaraykÃ¶y ilÃ§esindeki TarÄ±m ve KÃ¼ltÃ¼r Festivali kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen konser alanÄ±nda, bÄ±Ã§aklÄ± kavgada yaralanan Enes Åžipal (15), kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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Olay, dÃ¼n saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda SaraykÃ¶y ilÃ§esi Buldan Caddesi'nde meydana geldi. Festival kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen konser alanÄ±nda iki grup Ã§ocuk arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada Enes Åžipal, gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§aklandÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla SaraykÃ¶y Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Enes Åžipal, doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.

Konser alanÄ±nda dehÅŸet 15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

SoruÅŸturma baÅŸlatan polis ekipleri, kavgaya karÄ±ÅŸan kiÅŸileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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Konser alanÄ±nda dehÅŸet 15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

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#Denizli#Enes Åžipal#Sarayköy

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