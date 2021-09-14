Konkordato ne demek? Konkordato teriminin anlamı
Konkordato, son zamanlarda Türkiye'de önemli şirketlerin konkordato ilan etmesi sık duyduğumuz terimlerden biri oldu. Konkordato finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Peki, Konkordato nedir?
Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanmaktadır.
Konkordato, batık durumda olan kurumların borçlarını ödeyebilmek için ilan edilen durumdur. Konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan bir sistemdir.
Konkordato müessesesi borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir müessesedir. Bu uygulamada alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır.