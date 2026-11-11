Konferans alanı dışındaki Antalya... COP31 yolu

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Sabah saat 08.30’da Antalya Müzesi istasyonundan tramvaya bindim. Antalya’nın kalbi niteliğindeki Muratpaşa istasyonundan dünyanın dört bir yanından gelen COP31 katılımcıları tramvayı doldurdu. Buradan sonra 15 istasyon boyunca konferans alanına gitmek isteyen katılımcıların araç beklediğine tanık oldum. Yaklaşık 1.5 saat süren yolculuğun ardından COP31 istasyonuna ulaşabildim.

OTOBÜSLE ULAŞIM DAHA ZOR

Tramvay yerine otobüsle ulaşımı tercih ettiğimde ise çok daha zorlu bir yolculukla karşılaştım. Konferans alanına giden güzergâhlarda yolların daraltılması nedeniyle özellikle Aksu’dan sonra trafik neredeyse durma noktasına geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Nurettin Şengün yaşanan yoğunluğun farkında olduklarını belirterek, “Tramvay hattı alana ulaşabileceğiniz en hızlı seçenek. Biz de bu detayı dikkate alarak tramvay hattına makine takviyesi yapıyoruz” dedi.

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TAKSİCİNİN BEKLENTİSİ

Ulaşım sektörünün temsilcileri de yaşadıkları sorunlara dikkat çekiyor. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, “Konferansın yarattığı etki elbette taksici esnafımızı mutlu etti. Ancak araçlarımız Belek oteller bölgesine geçemiyor. Tatil için gelen turisti oteline götüremiyoruz” dedi. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yasin Arslan da organizasyon nedeniyle kent trafiğinde ciddi yoğunluk yaşandığını belirtti.

ŞEHİR MERKEZİ HAREKETLİ

Ulaşımda yaşanan sorunlara karşın COP31, kent merkezinde özellikle konaklama ve ticaret açısından hareketlilik yarattı. Kalekapısı’nda karşılaştığım esnafın ortak beklentisi, konferans için Antalya’ya gelen yabancı katılımcıların kent merkezinde daha fazla vakit geçirmesi ve bu hareketliliğin alışverişe yansıması. Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, “Bu organizasyon kentimiz için büyük bir şans. Şimdiden kent merkezinde belli bir hareket oluştu. COP31 süreci boyunca bu hareketin daha da artacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

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Kaleiçi esnafından Nurettin Şahin de “Yoğunluk başladı. Merkezde dolaşan neredeyse herkesin boynunda COP31 kartları var. İlerleyen günlerde bu yoğunluğun daha da artıp küçük esnafa katkı sağlamasını umut ediyoruz” dedi.

OTELLER DOLDU

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu: “Dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Konferansın ikinci günü itibarıyla konaklama konusunda en ufak bir sorun yaşamadık. COP31 katılımcısı olmayan yabancı misafirlerimiz her ne kadar trafikten şikâyet etse de bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmak bulunmaz bir fırsat.” Antalya Pansiyoncular Odası Başkanı Özcan Sucu: “Kent merkezindeki tesislerimizin neredeyse tamamı dolmuş durumda. Misafirlerimizin büyük çoğunluğu yabancı. Hem COP31’e katılım sağlıyorlar hem de fırsat bulduklarında kent merkezini geziyorlar. Bu organizasyon hepimiz için çok farklı bir deneyim oldu.”