×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Konak'ta Atatürk büstüne saldırı! Belediye Başkanı Batur'dan tepki: Bu hain saldırının sorumluları bir an önce yakalanmalı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Konak#Atatürk Büstü
Konakta Atatürk büstüne saldırı Belediye Başkanı Baturdan tepki: Bu hain saldırının sorumluları bir an önce yakalanmalı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 17:45

İzmir'in Konak ilçesindeki Ferahlı Parkı'ndaki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu hain saldırının sorumluları bir an önce yakalanmalı" dedi.

Haberin Devamı

Konak Belediyesi'nce geçen yıl yenilenip, hizmete açılan Ferahlı Parkı'ndaki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Atatürk büstüne yapılan saldırıyı kınadı.

Atatürk büstünün tamamen parçalandığını, kaidenin üzerine bölücü terör örgütünün ve sözde liderinin isminin yazıldığını söyleyen Batur, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Konak Belediyesi olarak, bu hain saldırıyla ilgili şikayetlerimizi adli mercilere ilettik. Güvenlik güçlerimizin de bu hainleri, bir an önce bulacağına inanıyoruz" dedi.

"KİMSENİN HUZUR BOZMAYA HAKKI YOK"

Parkı tamamen yenilediklerini vurgulayan Batur, "Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte güzel vakit geçirecekleri ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Muhtarlık binamızın da içinde bulunduğu Ferahlı Parkı'mızı da geçen yıl tamamen yenilemiştik. Atatürk büstümüzün bakım onarımı da yapmıştık. Kimsenin de huzur bozmaya hakkı yok. Bu hain saldırının sorumluları bir an önce yakalanmalı" diye konuştu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Konak#Atatürk Büstü

BAKMADAN GEÇME!