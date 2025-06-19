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Komutanlarla sıfır noktasında

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#İran#İsrail#Yaşar Güler
Komutanlarla sıfır noktasında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 07:00

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Van’da, İran sınır hattındaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Bakan Yaşar Güler, Başkale’deki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’nda da toplantı yaptı. Güler, İsrail’in İran’a saldırısını kınarken “Türkiye olarak bu kritik gelişmelere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde proaktif bir güvenlik paradigmasıyla hareket ediyor,  ülkemizi ilgilendirebilecek tüm ihtimallere karşı değerlendirmelerimizi yapıyoruz” dedi.

Güler, İran sınır hattına yaptığı ziyarette, 3’üncü Ordu Komutanlığı’na bağlı birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Güler,  “En büyük hedefimiz Çelik Kubbe.  Daima güçlü ve uyanık olmalıyız. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sınırlarımızdaki güvenlik tedbirlerini artırdık. Tüm ihtimallere karşı değerlendirmelerimizi yapıyoruz” mesajını verdi.                                   m ANKARA

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#İran#İsrail#Yaşar Güler

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