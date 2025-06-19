Komutanlarla sıfır noktasında

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Bakan Yaşar Güler, Başkale’deki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’nda da toplantı yaptı. Güler, İsrail’in İran’a saldırısını kınarken “Türkiye olarak bu kritik gelişmelere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri çerçevesinde proaktif bir güvenlik paradigmasıyla hareket ediyor, ülkemizi ilgilendirebilecek tüm ihtimallere karşı değerlendirmelerimizi yapıyoruz” dedi.

Güler, İran sınır hattına yaptığı ziyarette, 3’üncü Ordu Komutanlığı’na bağlı birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Güler, “En büyük hedefimiz Çelik Kubbe. Daima güçlü ve uyanık olmalıyız. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sınırlarımızdaki güvenlik tedbirlerini artırdık. Tüm ihtimallere karşı değerlendirmelerimizi yapıyoruz” mesajını verdi. m ANKARA