Komutanlarla 72 yaşa kadar devam... Orduya kurmay takviyesi

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AK Parti, TSK Personel Yasası ile bazı yasalarda değişiklik içeren 22 maddelik yasa teklifini dün Meclis Başkanlığına verdi. Buna göre, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için gerekli şartlar yeniden belirlendi. Bunun için, Harp Akademileri öğrenimi yerine “kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla bitirmiş olmak” şartı getirilecek. YAŞ kararıyla hizmet süreleri uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı yıllık 36’dan 60’a çıkarılacak. Zorunlu durumlarda bu terfinin üst limiti 75 general ve amirali bulabilecek. Kuvvet komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67 olacak. Bu süre Cumhurbaşkanınca 72 yaşına kadar uzatılabilecek. Bunun gerekçesinde, “Kuvvet komutanlığı gibi üssel görevlerde tecrübe devamını sağlamaya yöneliktir” denildi.

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BÖLGESEL TEHDİT SÜRÜYOR

AK Parti Grup Başkanı Güler, “Son dönemlerde özellikle bölgesel savaş risklerinin arttığı, kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği, şu anda bitmiş olan ama büyük risklerin devam ettiği İsrail-İran savaşı ve İsrail’in saldırgan tutumunun bölgesel manada büyük riskler içerdiği bu dönemde son derece tecrübeli olan kuvvet komutanlarımızın da yaş sınırını, Genelkurmay Başkanımızın emeklilik yaş sınırıyla eşitlemeyi arzu ediyoruz” dedi. Yeni uygulamanın gerekçesinde ise “15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında TSK’da önemli sayıda subay ihraç edilmiştir. Harp akademileri eğitimi alan kurmay subaylarda ihraç sayıları çok daha yüksek olduğundan kurmaylık eğitimi alan general sayımız azdır. Ayrıca 15 Temmuz öncesi FETÖ mensupları tarafından terör örgütüne irtibatı veya iltisakı olmayan subayların harp akademilerine alınmalarının engellenmesine çalışıldığı da bilinmektedir” denildi.