Komutanlardan süreç brifingi

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Bakan Güler ve Gürak ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun Kurtulmuş ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Konukları, yeniden TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla Kurtulmuş’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Kabulde ayrıca “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin konular ele alındı. Görüşmenin sonunda Kurtulmuş, Güler ve komutanlar, anı fotoğrafı çektirdi. Bakan Güler, gazetecilerin açıklama yapıp yapmayacağı sorusu üzerine el sallayarak, “Teşekkür ederim” demekle yetindi.

KOMİSYONA İSİM SEÇİLECEK

TBMM Başkanı Kurtulmuş, süreci takip edecek ve yasal hazırlıkları görüşecek Meclis komisyonunu oluşturmak amacıyla bu sabah partilerin grup başkanvekilleriyle son bir değerlendirme toplantısı yapacak. Kurtulmuş’un toplantıda görüşleri aldıktan sonra komisyonun adını koyması ve oransal dağılımını bildirerek partilerden üye istemesi bekleniyor. Komisyonun adı için AK Parti “Terörsüz Türkiye Komisyonu”, MHP “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu”, DEM Parti “Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu”, CHP “Terörsüz Demokratik Türkiye Komisyonu” önerilerinde bulundu. Kurtulmuş’un isimlerden birinde uzlaşma istemesi veya karma bir ad vermesi bekleniyor. DEM Parti, komisyona Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek’i belirledi.