Komutandan acı haber! Mayın avlama gemisi buldu

Gökçeada’da Off Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk, beraberinde Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, uzman erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik ile birlikte balık avlamak için denize açılmıştı. Ancak tekne alabora olmuştu. Teknedeki 5 kişiden, uzman erbaşlar yüzerek karaya çıkmayı başarmıştı. Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşılmış, diğerleri ise suda kaybolmuştu. Milli Savunma Bakanlığı faciada Teğmen Musa Bulut’un cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

MAYIN AVLAMA GEMİSİ BULDU

Edinilen bilgiye göre, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından mayın avlama gemisi tarafından gece yarısı tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmada teknenin yaklaşık 40 metre açığında, termal kamerayla yapılan incelemenin ardından dalgıçlar suya girdi. Yaklaşık 22 metre derinlikte Teğmen Bulut’un cansız bedenine ulaşıldı.