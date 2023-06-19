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Kömürlüğü yıkarken istinat duvarının üzerine çökmesiyle öldü

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#Samsun#Mehmet Elik#Kömürlük
Kömürlüğü yıkarken istinat duvarının üzerine çökmesiyle öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 12:51

Samsun’un İlkadım ilçesinde kömür deposunu yıkarken istinat duvarı üzerine çöken işçi Mehmet Elik (52), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 11.30 sıralarında, İstasyon Mahallesi, Engin Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartman yönetimi, kömürlüğün olduğu alanı yıkıp, yerine oturma alanı yaptırmak istedi. Bunun için inşaat işçisi Mehmet Elik ile anlaşıldı. Elik'in yıkım işlemini yaptığı sırada kömürlüğün istinat duvarı üzerine çöktü. Enkaz altında kalan Elik, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri cansız bedeni enkaz altından çıkardı. Cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kömürlüğü yıkarken istinat duvarının üzerine çökmesiyle öldü

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#Samsun#Mehmet Elik#Kömürlük

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