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Kömür yüklü TIR'da yapılan aramada 1 buçuk kilo esrar ele geçirildi! 2 gözaltı

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#ANKARA#TIR#Uyuşturucu
Kömür yüklü TIRda yapılan aramada 1 buçuk kilo esrar ele geçirildi 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 08:06

Ankara'nın Altındağ ilçesinde ihbar üzerine polis ekiplerince durdurulan kömür yüklü bir TIR'da yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. TIR'daki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kömür yüklü bir TIR ile uyuşturucu madde taşındığı yönünde ihbar alındı.

Harekete geçen polis ekipleri, TIR'ı Altındağ ilçesinde durdurdu. Hassas burunlu köpekle yapılan aramada, kömürlerin arasına gizlenmiş kovalarda toplam 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda TIR'da bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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#ANKARA#TIR#Uyuşturucu

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