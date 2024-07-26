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Kömür yüklü TIR devrildi, yolun İstanbul istikameti kapandı

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#Kaza#Kocaeli#İstanbul
Kömür yüklü TIR devrildi, yolun İstanbul istikameti kapandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 12:01

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kömür yüklü tırın devrilmesi nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

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Kara yolunun Körfez Şirinyalı mevkisinde M.A. idaresindeki 41 ZB 717 plakalı kömür yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kömür yüklü TIR devrildi, yolun İstanbul istikameti kapandı

YOL KAPANDI, ULAŞIM DURDU

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kömürlerin yola saçılması nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kömür yüklü TIR devrildi, yolun İstanbul istikameti kapandı

Araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

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Ekipler, kömürlerin temizlenmesi ve aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

 

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#Kaza#Kocaeli#İstanbul

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