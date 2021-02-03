Kömür kazanında zehir

Uyuşturucu maddelerin, kamyona yüklenen kömür kazanı içerisinde Tırmıl Sanayi Sitesi’nde bir işyerine getirildiğini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Ekipler, kömür kazanı içinde yapılan aramada 34 kilo ağırlığında 200 bin uyuşturucu hap, 7.65 mm çapında tabanca, 9 mm çapında kurusıkı olarak tabir edilen tabanca ile iki adet 9 mm çapında kurusıkı mermi, otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 18 fişek, 800 dolar ve 500 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.