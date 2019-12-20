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Komünizm nedir? Komünist ne demek?

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Komünizm nedir Komünist ne demek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 00:11

Komünizm gerek siyasal gerek ekonomik olarak ortak bir mülkiyetin amaçlandığı ve bu ortamda herhangi bir devletin veya paranın yer almadığını savunan bir ideolojidir. Komünizm Latince dilinden türemiş olan communis kelimesinden ortaya çıkmıştır.

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Komünizm ideolojisini savunan ve bu yolda hareket girişimlerinde bulunan kişilere ise komünist denilmektedir. Komünizm nedir sorusuna ise kısaca ekonomik veya toplumsal bir öğreti olarak nitelendirebiliriz.

 Komünist Anlamı

 Komünizm ideolojisinde var olan milli gelir herkesle eşit olarak paylaştırılır ve herhangi bir özel mülkiyet komünizm ideolojisinde söz konusu değildir. Ayrıca tüm meslekler ve işlerde herkes aynı kazancı elde eder ve hiç kimse diğer bir kişiden ekonomik olarak üstün değildir. Komünizm ideolojisinde herhangi bir sınıf ayrımı da yapılmamaktadır.

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