Komünizm nedir? Komünist ne demek?

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Komünizm ideolojisini savunan ve bu yolda hareket girişimlerinde bulunan kişilere ise komünist denilmektedir. Komünizm nedir sorusuna ise kısaca ekonomik veya toplumsal bir öğreti olarak nitelendirebiliriz.

Komünist Anlamı

Komünizm ideolojisinde var olan milli gelir herkesle eşit olarak paylaştırılır ve herhangi bir özel mülkiyet komünizm ideolojisinde söz konusu değildir. Ayrıca tüm meslekler ve işlerde herkes aynı kazancı elde eder ve hiç kimse diğer bir kişiden ekonomik olarak üstün değildir. Komünizm ideolojisinde herhangi bir sınıf ayrımı da yapılmamaktadır.