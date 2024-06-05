‘Komşu’ya iade desteği... Zeynep Hanım Atina’yı sevindirdi

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İNGİLTERE’nin 19’uncu yüzyıl başlarındaki İstanbul Büyükelçisi Lord Elgin (Thomas Bruce), 1801-1812 yılları arasında, Atina’nın sembolü sayılan Akropolis mabedi ve yakınındaki yapılarda M.Ö. 5’inci yüzyıldan kalma sütun başı, heykel, kabartma gibi birçok parçayı ülkesine götürdü. Yunanistan, halen Londra’daki British Museum’da sergilenen eserlerin çalıntı olduklarını ve iade edilmelerini istediğinde ise cevap hep “3. Selim’in padişah fermanı var” şeklinde oldu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz’un, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 29-30 Mayıs’ta Paris’te düzenlediği “Kültür Varlıklarının Kaynak Ülkeye İadesi veya Kanunsuz Alıkoyma Durumunda Geri Verilmesi Hükümetlerarası Komitesi”nin (ICPRCP) 24’üncü toplantısında yaptığı bu konudaki konuşması, Yunanistan’da büyük yankı uyandırdı.

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Yunanistan, British Museum’da sergilenen Elgin Mermerleri’nin iadesini istiyor.

TÜM KALBİMİZLE

Konuşma, Yunanistan’ın yaklaşık 40 yıldır Elgin Mermerleri’nin İngiltere’den iadesi için mücadelesinde son derece önemli bir koz ve büyük bir destek olarak değerlendirildi. Boz konuşmasında, Elgin mermerleri hakkında “İngiliz sömürgecileri tarafından o dönemde yapılan bu satın alımı meşrulaştıracak bir belgenin varlığı, bilgimiz dahilinde değildir. Dolayısıyla o dönemin kanunlarını gözönüne alsak bile, bunun yasallığını tartışmaya gerek olduğunu da düşünmüyorum. Tüm kalbimizle, bu heykellerin iadesini (Yunanistan’a) kutlamak için sabırsızlanıyoruz. Çünkü böyle bir gelişmenin, kültürel varlıkların korunmasına yönelik davranışlarda bir değişime işaret edeceğine ve dünya çapında gönderilecek en güçlü mesaj olacağına inanıyoruz” dedi.

Zeynep Boz

FERMAN YOK

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Yunan medyası, Boz’un konuşmasını “İngiltere’nin iddialarını çürüttü”, “Türkiye, İngiltere’nin iddia ettiği padişah fermanının olmadığını açıkladı”, “Zeynep Boz’un konuşması böyle bir fermanın bulunmadığını gösterdi” manşetleriyle duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz

KAÇIRILAN NE VARSA PEŞİNDEYİZ

Osmanlı döneminde yurtdışına çıkarılan ve bugün Londra’daki British Museum, Berlin’deki Pergamon, Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen çinilerden heykellere, lahitlerden sikkelere kadar pek çok tarihi eser yurda dönmeyi bekliyor. Zeynep Boz, “Yurtdışında Türkiye’ye ait ne varsa tamamının getirilmesi için çaba içindeyiz. Türkiye bunların peşinde” diyor.