Komşusuyla ‘yer meselesi’ yüzünden tartıştı, dükkanının önüne duvar ördürdü! 'Aracımı bile çıkaramıyorum'

#Bursa#Nilüfer#Komşu Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 15:53

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde A.T., ‘yer meselesi’ yüzünden tartıştığı komşusu oto lastik dükkanı işletmecisi Bora Yalım’ın dükkanın önüne tuğladan duvar örüp, önüne de konteyner koydu. Yalım, duvar örülen alanın hisseli tapusunun bulunduğunu ve 3 kişiye ait olduğunu söyleyerek, “Ekmek teknemizin önüne duvar ördü. Kiramızı ödeyemeyecek hale geldik. Aracım 6 gündür içeride duruyor, onu da çıkaramıyorum." diye konuştu.

Olay, Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu’ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Oto lastik işletmecisi Bora Yalım ile komşusu A.T. arasında ‘yer meselesi’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.T., bir inşaat firmasıyla anlaşarak iş yerinin önüne tuğladan duvar ördürüp, önüne konteyner koydurdu. Dükkanın girişinin kapatılmasıyla işletme faaliyetleri durma noktasına geldi.

"ARACIMI BİLE ÇIKARAMIYORUM"

Yaşanan duruma tepki gösteren iş yeri sahibi Bora Yalım, duvar örülen alanın hisseli tapusunun bulunduğunu ve 3 kişiye ait olduğunu söyleyerek, “Kendisi bize tepki olsun diye böyle bir şey yaptı. Dükkanımızın önünü kapattı. Kira ödeyemeyecek hale geldik. Aracım 6 gündür içeride duruyor, onu da çıkaramıyorum. Resmen ekmek teknemizin önüne duvar ördü. Yetkililerin bu olaya el atmasını istiyorum” dedi.

