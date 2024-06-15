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Komşusuyla kavga etti, hıncını anaokulundan çıkardı: Sopayla camları kırıp dehşet saçtı

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#İstanbul#Ümraniye#Anaokulu
Komşusuyla kavga etti, hıncını anaokulundan çıkardı: Sopayla camları kırıp dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 11:47

Ümraniye'de bir kişi aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen komşusunun evine gitti. Hızını alamayan saldırgan, önce pencere korkuluğundan tırmanmak istedi başarılı olamayınca, giriş katında bulunan anaokulunun camlarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay 13 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden sorun yaşadığı komşusunun evinin önüne gitti. 

Komşusuyla kavga etti, hıncını anaokulundan çıkardı: Sopayla camları kırıp dehşet saçtı

Şüpheli önce binanın giriş katındaki pencere korkuluğundan yukarı tırmanmaya çalıştı. Başarılı olamayınca elindeki sopayla giriş katında bulunan anaokulunun camlarını kırmaya başladı. Bu sırada anaokulunda bulunanlar korku ve panik yaşadı.

Komşusuyla kavga etti, hıncını anaokulundan çıkardı: Sopayla camları kırıp dehşet saçtı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camı kırılan anaokulu yönetimi saldırgandan şikayetçi olurken, saldırı anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde elindeki sopayla pencere korkuluklarına vuran saldırganın bağırdığı anlar da görülüyor.

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Komşusuyla kavga etti, hıncını anaokulundan çıkardı: Sopayla camları kırıp dehşet saçtı

 

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#İstanbul#Ümraniye#Anaokulu

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