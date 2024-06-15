Komşusuyla kavga etti, hıncını anaokulundan çıkardı: Sopayla camları kırıp dehşet saçtı

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Olay 13 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden sorun yaşadığı komşusunun evinin önüne gitti.

Şüpheli önce binanın giriş katındaki pencere korkuluğundan yukarı tırmanmaya çalıştı. Başarılı olamayınca elindeki sopayla giriş katında bulunan anaokulunun camlarını kırmaya başladı. Bu sırada anaokulunda bulunanlar korku ve panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camı kırılan anaokulu yönetimi saldırgandan şikayetçi olurken, saldırı anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde elindeki sopayla pencere korkuluklarına vuran saldırganın bağırdığı anlar da görülüyor.

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