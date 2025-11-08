×
Komşusunun üzerine halı silkeleyen sanığa 3 ay hapis

Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 15:57

Üst kattan komşunun balkonuna çöp atan ve üzerine halı silkeleyen sanık hakkında 3 ay hapis cezası verildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi mahkemenin kararını onayladı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, komşusunun balkonuna halı silkeleyen ve çöp atan sanığa "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dairenin kararına göre, Malatya'da yaşayan bir kişi, balkonuna çöp atan ve halı silkeleyen komşusundan bunu yapmamasını istedi.

Uyarılara rağmen eylemlerine devam eden kişi hakkında şikayet üzerine "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

3 AY HAPİS CEZANINI YARGITAY ONAYLADI

Kişinin bu eylemleriyle komşusunu rahatsız ettiği kanaatine varan mahkeme, sanığı "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı.

