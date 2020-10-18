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Rüşan Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 18.10.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Komşusunun evine giren hırsızı vurdu, tutuklandı

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Komşusunun evine giren hırsızı vurdu, tutuklandı
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Adana'da girdiği evde içinde para bulunan kadın çantasını çaldığı iddia edilen Ömer Kavuk’u (32) kaçtığı sırada tabancayla vurarak ağır yaralayan Abdulsamet Kaymaz (22) yakalandı. Kaymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Ekim’de saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Halime el-Hüseyin, evde kar maskeli iki kişi görünce eşi Ahmet el-Hüseyin’i uyandırdı. Bu sırada içinde 200 lira bulunan çantayı alan şüpheliler, karşısında Ahmet el-Hüseyin’i görünce kaçmaya başladı.

El-Hüseyin’in "Hırsız var" diye bağırması üzerine komşuları sokağa çıktı. El-Hüseyin’in komşularından biri çantayı alıp kaçan Ömer Kavuk’un arkasından koştuğu sırada elindeki tabancayı ateşledi. Kavuk tabancadan çıkan mermiyle yaralandı. Yaralı halde bir süre kaçan Kavuk, daha sonra yere yığıldı. Diğer şüpheli ise kaçtı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KOMŞUSU VURMUŞ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Kavuk, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kavuk’un hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer Kavuk’u ağır yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin, El-Hüseyin’in komşularından Abdulsamet Kaymaz olduğunu belirledi. Kaymaz, polisin operasyonuyla evinde yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Kaymaz’ın ifadesinde Kavuk’u kovaladığı sırada ayağının takılması sonucu yere düştüğünü, elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulsamet Kaymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ömer Kavuk’un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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