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Komşusunun bıraktığı araca bindi, marşa basınca neye uğradığını şaşırdı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Yangın#Otomobil
Komşusunun bıraktığı araca bindi, marşa basınca neye uğradığını şaşırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 13:03

Antalya'da Ali F., çalıştırdıktan bir süre sonra yanan otomobili hortumla söndürmeye çalıştı. Ali F., söndürme çalışmalarında başarılı olamayınca yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi, Teomanpaşa Mahallesi 2220 sokakta meydana geldi. Tamirci Ali F., evden çıktıktan sonra komşusunun kendisine 'geç çalışıyor' diye bıraktığı otomobili çalıştırdı.

Komşusunun bıraktığı araca bindi, marşa basınca neye uğradığını şaşırdı

HORTUMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI AMA BAŞARAMADI

Bir süre sonra otomobilden duman yükseldiğini gören Ali F., hemen bir binadan kendisine uzatılan hortumla yanan alevleri söndürmeye çalıştı. Yangını gören diğer mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Komşusunun bıraktığı araca bindi, marşa basınca neye uğradığını şaşırdı

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İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, çevredekiler de kovalarla Ali F.'ye yardım etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polis ekibi de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri söndürme yaptıkları esnada ise otomobilin deposundan sızan benzinin alev aldığı görüldü. Ekipler hemen bu duruma da müdahale ederek yangını söndürdü.

Komşusunun bıraktığı araca bindi, marşa basınca neye uğradığını şaşırdı

Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil olay yerine çağrılan çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkışıyla ilgili çalışma başlattı.

Komşusunun bıraktığı araca bindi, marşa basınca neye uğradığını şaşırdı

 

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#Antalya#Yangın#Otomobil

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