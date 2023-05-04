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Komşusunu ve eski eşinin patronunu öldüren şüpheli tutuklandı

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#Çankırı#Cinayet#Tutuklama
Komşusunu ve eski eşinin patronunu öldüren şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 16:50

Çankırı'da, komşusu Talip Poyraz ve eski eşinin patronu Orhan Kuşçu'yu tabanca ile öldüren Hanifi Yılmaz, tutuklandı.

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Çankırı'da eşinden boşandıktan sonra psikolojik destek almaya başladığı öne sürülen Hanifi Yılmaz, dün öğle saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'taki apartmanda komşusu Talip Poyraz'a tabanca ile ateş etti. Ardından eski eşinin çalıştığı ekmek fırınına giden Yılmaz, iş yeri ortaklarından Orhan Kuşçu'ya da ateş etti. Yılmaz, fırından ayrıldıktan sonra silahı göğsüne dayayarak ateşledi. Talip Poyraz olay yerinde, Orhan Kuşçu da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken; hafif yaralanan Hanifi Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Talip Poyraz'ın cenazesi, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tosya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Orhan Kuşçu için de bugün Çankırı'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Kuşçu'nun ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Ahmet Yesevi Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Kuşçu'nun cenazesi de toprağa verildi.

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Hanifi Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Çankırı#Cinayet#Tutuklama

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