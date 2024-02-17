Komşusunu öldürüp kaza süsü verdi

Haberin Devamı

Denizli Acıpayam’da geçen 15 Eylül gecesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir kişinin motosiklet kazası yaptığı ihbar edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Şahin Demirten’in (65) yaşamını yitirdiği belirlendi. Demirten’in cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ardından toprağa verildi. Babalarının ölümünü şüpheli bulan Demirten’in oğlu Ceyhun Demirten ve kızı Ceylan Kaçar olay yeri yakınlarında üzerinde kan izleri olan sopa parçaları buldu. Ardından babalarının komşuları tarafından öldürülmüş olabileceği iddiasıyla savcılığa başvurup, sopa parçalarını da teslim ettiler. Açılan soruşturmada, Demirten’in motosikleti de incelemeye alındı. Komşularını da teknik ve fiziki takibe alan ekipler Demirten’in komşuları baba Hasan G. (63), eşi Makbule G. (59), oğlu Cihan G. ve kızı Serap G.’yi (38) gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunda Cihan G. (22), Demirten’i öldürdüğünü itiraf etti.

Haberin Devamı

DÖVEREK ÖLDÜRÜP KAZA İHBARI YAPTI

Yapılan araştırmada, Cihan G.’nin komşusu Şahin Demirten’den sürekli para istediği bu nedenle aralarında husumet olduğu belirlendi. Olay günü aralarında aynı konuda çıkan tartışmanın ardından Cihan G., Demirten’i başına sopayla vurduktan sonra yere düşürdüğünü, ailesiyle birlikte yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra tekrar darp ettiğini anlattı. Ardından cinayeti kaza gibi göstermek için yola fren izi yaptıkları, Cihan G.’nin Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kaza ihbarında bulunup, görgü tanığı olarak da ifade verdiği ortaya çıktı. Cihan G. ve ailesi dün adliyeye sevke dildi. Cihan G. mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.