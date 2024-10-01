Komşusunu öldürmüştü... 'İndirimsiz cezası'nın gerekçesi açıklandı: Samimi bir pişmanlığı yok

Haberin Devamı

Olay, 14 Ekim 2022'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda yönetici olan Mehmet Çatbaş ile karşı komşuları arasında, binadaki bir kapının kırılması nedeniyle husumet oluştu. Çatbaş'ın eşi Nazan Çatbaş, asansörden inip, binanın önüne çıktığında karşı komşularının oğlu Mustafa Kayaķıran ile karşılaştı. Çatbaş, Kayakıran'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nazan Çatbaş, hayatını kaybetti. Nazan Çatbaş'ın çocukları A.Ç. ve Ö.Ç.'yi de bıçaklamaya kalkışan Mustafa Kayakıran, gözaltına alınıp, tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Kayakıran hakkında Nazan Çatbaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, 2 çocuğuna karşı eylemi nedeniyle de 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açıldı.

Haberin Devamı

'KARI-KOCA ELEKTRİĞİMİ KESİYORLARDI'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Temmuz'da görülen davanın karar duruşmasında Mustafa Kayakıran, komşularının kendisini rahatsız ettiğini öne sürerek, "Karı-koca elektriğimi kesiyorlardı. Her seferinde sığınağa inmek zorunda kaldım. Balkona çıktığımda bana bir kez kazma-kürek gösterdiler. Uzak durmaya başladım. Askerden yeni gelmiştim, psikolojim yerinde değildi. Elektriği kesenleri birkaç kez uyardım. Çocuklarına bir müdahalem olmadı" dedi.

HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Kayakıran'ı, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın devam etmekte olan ceza davaları, geçmişten gelen suç işleme kastı, kişiliği ve pişmanlığının olmadığı gerekçeleriyle hiçbir indirim maddesini uygulamadı. Heyet, sanık Kayakıran'ı ayrıca ölen Çatbaş'ın çocukları A.Ç. ve Ö.Ç.'ye karşı eylemlerinden dolayı da 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2 kez 14 yıl olmak üzere toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haberin Devamı

'SAVUNMALARINA İTİBAR EDİLMEDİ'

Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik inkar yollu savunmalarına itibar edilmediğine vurgu yaparak, "Olay günü ölen Çatbaş'ın mahkememizce AGO beyanları da alınan mağdur çocukları A.Ç. ve Ö.Ç.'yi okuldan alarak eve geldiği, asansöre komşusu olan tanık N.G. ile birlikte bindikleri, sanığın da elinde 2 tane bıçak ile bina içerisine saklanmış vaziyette beklediği, sanığın elinde 2 bıçak ile Nazan ve çocuklarına yöneldiği, bunu gören Çatbaş'ın çocuklarını korumaya çalıştığı ve bunun üzerine sanığın hamle yaparak merdiven dairesinde onu bıçakladığı, Nazan Çatbaş'ın çocuklarına anahtarı vererek 'eve girin' dediği, sonrasında sanığın çocuklara bıçak ile hamle yaptığı sırada Nazan Çatbaş'ın ölmediğini görüp, Çatbaş'tan ses gelmesi üzerine sanık Kayakıran'ın tekrar maktule yönelerek bıçak darbelerine devam ettiği, çocukların kapıyı açarak eve girdiği, arkasından da ölen kadının yaralı vaziyette eve girdiği, sanığın da kendi evine kaçarak kanlı giysilerini banyoda suya koymak suretiyle o esnada karşısına kim gelse öldürecek şekilde ruh haliyle maktulü 20 yerinden bıçaklayarak müsnet suçları işlediği mahkememizce sabit görülmekle, sanığa verilen cezadan azami hadden uzaklaşılarak indirim yapılmasına, sanık hakkında devam eden davalar nedeniyle kişiliği, fiilden sonraki davranışları ile herhangi bir samimi pişmanlığı bulunmadığından hakkında 'iyi hal' uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.