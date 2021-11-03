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Komşusunu öldüren öğretmen için savcı müebbet hapis istedi

#Kayseri#Polis#Cinayet
Komşusunu öldüren öğretmen için savcı müebbet hapis istedi

KAYSERİ'de komşusu Osman Dörttepe'yi (71) tabancayla ateş ederek öldüren öğretmen Mustafa Dinçer'in (35) tutuklu yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı, sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Heyet, Dinçer ile Dörttepe arasında, yarın görülecek tehdit ve hakaret davasının sonucunun beklenmesine, sanığın bulunduğu cezaevine bağlantı kurulamaması nedeniyle duruşmayı, karar vermek üzere 8 Kasım'a erteledi.

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Olay, 10 Mart'ta Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Mustafa Dinçer, yıllardır husumetli olduğu komşusu Osman Dörttepe ile 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Dinçer, belinden çıkardığı tabancayla Dörttepe'ye ateş etti. Osman Dörttepe, başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Mustafa Dinçer ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sanık Dinçer'in, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Davaya, Dörttepe'nin şikayetçi yakınlarıyla avukatları katıldı. Sanık Mustafa Dinçer'in, tutuklu bulunduğu cezaevine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurulamaması nedeniyle katılmadığı davada Dinçer'in avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, Dinçer ve Dörttepe arasında Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden tehdit ve hakaret davasının yarın görülecek kararının beklenmesine ve sanığın bir sonraki celse hazır edilmesine karar verip, duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.

 

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#Kayseri#Polis#Cinayet

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