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Komşusunu öldürdü, sözleri şoke etti: Bana ne öldüyse

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#Cinayet#Komşu#Adana
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 10:17

Adana'da sokakta bağırdığı öne sürülen komşusu Yılmaz Sucu’yu (55), tabancayla vurarak öldüren Mehmet Gençler (70), tutuklandı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Gençler, adliyeye sevk edilirken, "Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse" dedi.

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Olay, 22 Ağustos günü saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakıp Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkan Yılmaz Sucu, iddiaya göre, "Evime hırsız girdi. Hırsız var" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine aynı sokaktaki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Mehmet Gençler, Sucu’ya tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden Sucu, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Gençler, tartıştığı Sucu’nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti. Sucu, göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

KENDİSİNİ EVE KAPATTI

Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Gençler, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince Güven'i tabancanın kabzasıyla darbetti. Güven'i başından hafif yaralayan Gençler, kendisini evine kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sucu ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polisin operasyonuyla gözaltına alınan Mehmet Gençler, emniyete götürüldü. Gençler emniyetteki ifadesinde, "Sokakta bağırmaya başladı, rahatsız oldum. Dışarı çıktığımda bana küfretti. Ben de tabancayla vurdum" dedi. Adliyeye sevk edilen Gençler, sağlık kontrolünün ardından çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse. Hak eden ölmüştür" diye konuştu.

Mehmet Gençler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Cinayet#Komşu#Adana

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