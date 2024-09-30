Komşusunu öldürdü; İfadesinde ‘Kendi bıçağının üzerine düştü’ dedi

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Olay, 27 Eylül’de saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Yalçınkaya, mahallede uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen karşı komşusu Orhan Boyan’dan uyuşturucu satmamasını istedi. Çıkan kavgada Yalçınkaya, uyardığı Boyan’ı karın ve göğsünden bıçaklayıp, evine gitti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. ‘Uyuşturucu madde ticareti', 'mala zarar verme' ve 'kasten yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirtilen Boyan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evine yapılan baskında gözaltına alınan Fatih Yalçınkaya, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. ‘Hırsızlık’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 14 kaydı bulunan Yalçınkaya, sorgusunda, “Daha önce Orhan ile kavga ettik, arkadaşlarımız ayırdı. Olay günü, bıçak çekerek üzerime geldi. Arbede sırasında kendi bıçağının üzerine düşerek, yaralandı. Ben bıçaklamadım” dedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Yalçınkaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.