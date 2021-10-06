Komşusunu odunla öldüren Zeynep: Odunu sağa sola savurup korkutmak istedim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sağlık Bakanlığından yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacakSağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacak#SMA
Sosyal medyada paylaşırken dikkat Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlarSosyal medyada paylaşırken dikkat! Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlar#Dijital Flört Dolandırıcılığı
Ferdi Kadıoğlunun cevabını açıkladı Kimseye yalvarmayız...Ferdi Kadıoğlu'nun cevabını açıkladı! "Kimseye yalvarmayız..."#Milli Takım
Meral Akşenere tepki: Hayali bir makama talipMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbulda bir ilk Heyecanlandıran gelişmeİstanbul'da bir ilk! Heyecanlandıran gelişme#Arkeolojik Kazı
Bahçeli bölücü kebapçı diyerek neyi kastetti MHPli Yönter fotoğrafları paylaştıBahçeli 'bölücü kebapçı' diyerek neyi kastetti? MHP'li Yönter fotoğrafları paylaştı#Bahçeli
Antalyada hareketli dakikalar Bir anda evi ateşe verdiAntalya'da hareketli dakikalar! Bir anda evi ateşe verdi#Antalya
Yüzüklerin Efendisi ekibinin tacizci yapımcıdan intikamıYüzüklerin Efendisi ekibinin tacizci yapımcıdan intikamı#Harvey Weinstein
Valilik zorunluluğu kaldırmıştı PCR kararı sonrası dikkat çeken değişimValilik zorunluluğu kaldırmıştı! PCR kararı sonrası dikkat çeken değişim#PCR
Büyükadada tahliye gerilimi Polis ile zabıta ekipleri arasında arbedeBüyükada'da tahliye gerilimi! Polis ile zabıta ekipleri arasında arbede#Büyükada
Dünyayı ayağa kaldıran belge ABD ve Çin bu kez köşeye sıkıştı...Dünyayı ayağa kaldıran belge! ABD ve Çin bu kez köşeye sıkıştı...#Koronavirüs
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
Ciddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini gölge başkan ve first ladysanıyorlardıCiddi elbiseler çıktı, bikini geldi: Kendilerini 'gölge başkan ve first lady'sanıyorlardı#Ivanka Trump
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Adalarda fayton gitti, tartışmalar bitmedi Sakinler ne diyorAdalar'da fayton gitti, tartışmalar bitmedi! Sakinler ne diyor?#Büyükada
HABERLERGündem Haberleri

Komşusunu odunla öldüren Zeynep: Odunu sağa sola savurup korkutmak istedim

#Çorum#Cinayet#Mahkeme
Komşusunu odunla öldüren Zeynep: Odunu sağa sola savurup korkutmak istedim

ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde istiflenen odun yığınları nedeniyle çıkan kavgada Ahmet Topçu'yu (83) odunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Zeynep Kaynar’ın (43) yargılanmasına devam edildi. Kaynar mahkemedeki savunmasında, “Odunu sağa sola savurup korkutmak istedim. Kafasına vurmak gibi bir düşüncem yoktu. Kasten öldürmedim. Yüce adalete sığınıyorum, keşke olmasaydı, pişmanım” dedi.

Haberin Devamı

Olay, 26 Aralık 2020’de Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyünde meydana geldi. Ahmet Topçu, komşusu Zeynep Kaynar’dan köy yolunun kenarında istiflediği odunları kaldırmasını istedi. Ancak Zeynep Kaynar, odunları kaldırmadı. Bunun üzerine Ahmet Topçu, iddiaya göre odunları alıp, sağa sola atınca taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zeynep Kaynar, eline geçirdiği odunla Ahmet Topçu’ya vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan, kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ahmet Topçu yaşamını yitirdi. Olayın ardından Zeynep Kaynar, eşi Hüseyin Kaynar (43) ve kızı Tuğçe B. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Zeynep Kaynar tutuklandı, eşi ve kızı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘KASTEN ÖLDÜRMEDİM’

Haberin Devamı

Şüpheliler hakkında Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Zeynep Kaynar ile tutuksuz sanıklar, bugün 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Kaynar çifti ile kızı Tuğçe, ölen Topçu’nun ailesi ile taraf avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Zeynep Kaynar, “Ahmet Topçu, evimizin az ilerisinde köy yolu üzerinde istif halinde olan odunlarımızı etrafa dağıtıyordu. Yanına gidip, neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, ‘seni ilgilendirmez’ diyerek küfürler savurmaya başladı. Birden bana saldırdı ve sağa sola çekiştirmeye başladı, o sırada kızım geldi ve kızıma da saldırdı. Kızımın gırtlağından tutup havaya kaldırdı ve sağa sola çarpmaya başladı. Hem benim hem de kızımın elbiselerini yırttı. Ben de kızımı onun elinden kurtarmak için yerden aldığım odunu sağa sola savurup korkutmak istedim. Odunu kafasına değil, omzuna vurdum. Amacım onu öldürmek değildi. Kafasına vurmak gibi bir düşüncem de yoktu. Kasten öldürmedim, aramızda da hiçbir zaman husumet yoktu, ben yüce adalete sığınıyorum, keşke olmasaydı, pişmanım” dedi.

‘ANNEM BENİ KORUMAYA ÇALIŞTI’

Tutuksuz sanık Tuğçe B. ise savunmasında, “Bana saldırdı ve annem beni korumaya çalıştı. Ben elime odun alıp vurmadım, annem beni kurtarmak için gelmişti. Ölen kişi bana saldırdığı gibi bana, ‘seni evime götüreceğim’ diyerek ağza alınmayacak şeyler söyledi. Annem de beni kurtarmak için başına değil, omzuna odunla vurdu” diye konuştu.

‘HİÇBİR HUSUMETİMİZ YOKTU’

Haberin Devamı

Zeynep Kaynar’ın eşi Hüseyin Kaynar ise, “Adalete her zaman güveniyorum. Ancak karşı tarafın yakınları, eşim cezaevinde olduğu için seviniyorlar, ‘bir de kızını cezaevine attırırsak bu iş tamam’ gibi sözler söylüyorlar. Ölen kişi ile hiçbir husumetimiz yoktu, her türlü yardımı da biz yapıyorduk” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK ÇOCUK, ANNESİNİN YANINA GİTMEK İSTEDİ

Mahkeme heyeti, sanık Zeynep Kaynar’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Zeynep Kaynar’ın 7 yaşındaki oğlu Efe de katıldığı duruşmanın sonunda ağlayarak annesinin yanına gitmek istedi. Pandemi nedeniyle annesine yaklaşamayan Efe, “Canım annem benim” diyerek gözyaşı döktü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Cinayet#Mahkeme