Üst kattaki komşusuna kızdı, kendi yatak odasını yaktı

#Yangın#Samsun#Samsun Haberleri
Üst kattaki komşusuna kızdı, kendi yatak odasını yaktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 14:34

Samsun'un İlkadım ilçesinde komşusu ile yaşadığı tartışma sonrası evini ateşe veren S.Ö. (47) dumandan etkilenirken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, saat 08.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Üst komşusu ile yaşadığı tartışma sonrası S.Ö. iddiaya göre evinin yatak odasında yangın çıkardı. Dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, dumandan etkilenen S.Ö.'yü evden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.Ö. tedavi altına alındı. Büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

BAKMADAN GEÇME!