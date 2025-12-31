×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Komşusuna giderken silahlı saldırıda öldürülmüştü! Katil zanlısı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Cinayet#Silahlı Saldırı
Komşusuna giderken silahlı saldırıda öldürülmüştü Katil zanlısı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 11:05

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde komşusuna giderken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Serhat Gezer’in (43) cinayet şüphelisi Ramazan Topçu tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 27 Aralık’ta akşam saatlerinde Kocaköy ilçesine bağlı Günalan Mahallesi’nde meydana geldi. Serhat Gezer, komşusuna gittiği sırada Ramazan Topçu’nun tabancalı saldırısında yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gezer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Ramazan Topçu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden KaçmasınSavunmalardaki Mehmet AkifSavunmalardaki Mehmet AkifHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Cinayet#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!