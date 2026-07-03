×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Komşusu 'yüksek sesle konuşma' diye uyardığı için evine ateş açtı! Saklanmak için il değiştirdi

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Seyhan#Silahlı Saldırı
Komşusu yüksek sesle konuşma diye uyardığı için evine ateş açtı Saklanmak için il değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 10:32

Adana'nın Seyhan ilçesinde gürültü nedeniyle komşusuyla tartıştıktan sonra sitenin bahçesinde otomatik tabancayla eve doğru ateş açan Hakan Şerif K. (27), saklandığı apartman dairesinde yakalandı. Hakan Şerif K.'nin, polise yakalanmamak için il dışına gidip geri döndüğü, ihtiyaçlarını da sipariş yoluyla giderdiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, 30 Nisan’da saat 22.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Hakan Şerif K. sitenin bahçesinde sohbet ettiği sırada, apartmanda yaşayan biri tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarıldı. Öfkelenen Hakan Şerif K., bağırarak küfürler edip, tehditler savurdu. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, belinden çıkardığı otomatik tabancayı komşusunun evine doğrultup, tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunlar, apartmanın dış cephesine isabet etti. Şüpheli kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAKLANMAK İÇİN İL DEĞİŞTİRMİŞ

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede ve güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Başka bir ile gittiği saptanan şüphelinin, bir süre sonra kente döndüğü tespit edildi. Aynı mahalledeki başka bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen şüphelinin, ihtiyaçlarını sipariş yoluyla giderdiği belirlendi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınGörüntüler sosyal medyada gündem olmuştu Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındıGörüntüler sosyal medyada gündem olmuştu! Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındıHaberi görüntüle

SAKLANMASINA YARDIM EDEN FİRARİ HÜKÜMLÜYLE YAKALANDI

Bu tespitlerle çalışma yapan polis, adrese operasyon düzenledi. Baskında Hakan Şerif K. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen ve ‘Dolandırıcılık’ suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Baran D. (23), yakalandı. Adresteki aramada ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda mermi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Şerif K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Baran D. ise cezaevine teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Seyhan#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!