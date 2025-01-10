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Komşusu taşınan esnaftan ilginç kutlama... 'Kurban kestirecektik ama değmez diye düşündük'

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#Esnaf#Komşu#Lokma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 10:25

Bursa'da reklam ve matbaa işletmecisi Ayşe Sevgi (30), park kavgasıyla başlayıp, sürekli farklı konularda tartıştığı dükkan komşusu olan klima tamircisi S.K. (40) taşınınca 'Mahallemizin bir musibetten kurtulması hayrıdır' yazılı pankart asıp, lokma döktürdü.

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Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi'nde dükkanı bulunan, reklam ve matbaa işletmecisi Ayşe Sevgi, yan komşusu olan klima tamircisi S.K. ile bir süredir farklı konulardan tartışmaya başladı. Park yeri ile başlayan tartışmalar, Sevgi'nin iş yerinin elektrik kablolarını kesmeye kadar ulaştı. Komşu iki esnaf arasındaki tartışmalar, klima tamircisi S.K.'nin dükkanını boşaltma kararıyla son buldu.

Komşusu taşınan esnaftan ilginç kutlama... Kurban kestirecektik ama değmez diye düşündük

Bu durumu kutlamak isteyen Ayşe Sevgi, dükkanının önünde lokma döktürüp, dağıttı. Sokak üzerinde kurulan tezgaha, 'Mahallemiz bir musibetten kurtulması hayrıdır' yazılı pankart asılırken, mahalleli ve yoldan geçenler, ikram edilen lokmaları afiyetle yedi.

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Komşusu taşınan esnaftan ilginç kutlama... Kurban kestirecektik ama değmez diye düşündük

'KURBAN KESTİRECEKTİK, DEĞMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN LOKMA DÖKTÜRDÜK'

Komşusunun taşınmasına sadece kendisinin değil, tüm mahalle esnafının sevindiğini ve asıl niyetlerinin kurban kestirmek olduğunu söyleyen Ayşe Sevgi, "Park kavgası yüzünden aramızda tartışma başladı. Bir süredir süren bu tartışma, zamanla husumete dönüştü. Buradaki dubalara argo sözler yazıyordu. Bunun üzerine kavga ettik. Aramızdan elektrikten dolayı alacak-verecek meselesi vardı. Kendisi benden habersiz, benim elektrik kablolarımı kesti. Buradan taşınıyor. Çok mutluyuz. Kurban kestirecektik fakat değmeyeceğini düşündüğümüz için sadece lokma döktürdük" diye konuştu.

Komşusu taşınan esnaftan ilginç kutlama... Kurban kestirecektik ama değmez diye düşündük

'DAVULLU ZURNALI EĞLENCE YAPACAĞIM'

Sürekli sorun yaşadığı komşusunun, henüz dükkanını tam olarak boşaltmadığını belirten Ayşe Sevgi, "Ev almayın, komşu alın; gerçekten çok önemli bir söz. Komşum, eşyalarını buradan komple alıp, gittiğinde davullu zurnalı eğlence yapacağım" dedi. 

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Komşusu taşınan esnaftan ilginç kutlama... Kurban kestirecektik ama değmez diye düşündük

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#Esnaf#Komşu#Lokma

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