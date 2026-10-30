×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Komşusu kedileri görüp şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı: Polis, evde cansız bedenini buldu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kağıthane#Ölüm
Komşusu kedileri görüp şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı: Polis, evde cansız bedenini buldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 09:57

İstanbul Kağıthane'de acı bir olay yaşandı. Komşusunun balkondaki kalan kedilerinin durumundan şüphelenen Elmas Ö. (54), ihbarda bulundu. Eve giren ekipler komşu Nihat Aydınlar'ı kanepede ölü buldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elmas Ö., komşusu Nihat Aydınlar’ın kedilerinin birkaç gündür balkonda kaldığını fark etti.

Komşusu kedileri görüp şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı: Polis, evde cansız bedenini buldu

Normalde kedileriyle ilgilenen Aydınlar’ı da göremeyen Elmas Ö., durumdan şüphelenerek hayatından endişe ettiği komşusu için ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Komşusu kedileri görüp şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı: Polis, evde cansız bedenini buldu

ÜVEY AĞABEYİ 5 GÜNDÜR GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis, aynı binada oturan Aydınlar’ın üvey ağabeyi Nüsret A. (78) ile görüştü. Nüsret A., kardeşini yaklaşık 5 gündür görmediğini, genellikle haftada 1 kez kapıda karşılaştıklarını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi. Aydınlar’ın evde yaklaşık 10 yıldır yalnız yaşadığını belirten Nusret A., kardeşinin bildiği herhangi bir hastalığının bulunmadığını da anlattı.

Haberin Devamı

Komşusu kedileri görüp şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı: Polis, evde cansız bedenini buldu

CENAZESİ KANEPEDE BULUNDU

Dairenin kapısının kapalı olması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, kanepede tanınmayacak halde bulunan bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin evde yaşayan Nihat Aydınlar olduğu kimlik bilgilerinden belirlendi. Belediye tabibinin yaptığı incelemede Aydınlar’ın ölümü şüpheli bulunurken, vücudunda görünür darp izine rastlanmadı.

Komşusu kedileri görüp şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı: Polis, evde cansız bedenini buldu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLEŞECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından Aydınlar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Komşusu kedileri görüp şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı: Polis, evde cansız bedenini buldu

EŞYALARIYLA KIYAFETLERİNİ BİNA ÖNÜNE KOYDULAR

Aydınlar’ın evindeki eşyaların ve kıyafetlerin dışarı çıkarılarak bina önüne konulduğu görüldü. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Aydınlar’a ait eşyaların ve kıyafetlerin bina önünde bulunduğu anlar görülüyor.

Komşusu kedileri görüp şüphelenince korkunç gerçek ortaya çıktı: Polis, evde cansız bedenini buldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kağıthane#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!