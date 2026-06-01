Komşusu ile tartıştı, bahçeye inip otomatik silahla eve doğru ateş açtı

Haberin Devamı

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, üst kat komşusuyla 'gürültü' nedeniyle tartıştı. Bir süre sonra sitenin bahçesine inen kişi, bağırarak küfürler edip, tehditler savurdu.

Tartışmanın büyümesi ile site sakini, belinden çıkardığı otomatik tabancayı komşusunun evine doğrultup, tetiğe bastı. Silahtan çıkan kurşunlar, apartmanın dış cephesine isabet etti.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Diğer yandan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.