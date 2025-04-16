×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Komşusu defnedilirken fenalaşan adam hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Buldan#Cenaze
Komşusu defnedilirken fenalaşan adam hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 10:00

Denizli’nin Buldan ilçesinde komşusunun cenazesi için gittiği mezarlıkta fenalaşan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki Adnan Mavi, vefat eden komşusu için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Mahalle camisinde cenaze namazının kılınmasının ardından defin için cemaatle birlikte Kadıköy Mahallesi Mezarlığına giden Adnan Mavi, defin işlemleri devam ederken dua edildiği sırada biranda fenalaştı.

Yere yığılan yaşlı adamı fark eden vatandaşlar, ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine mezarlığa gelen sağlık ekipleri, Adnan Mavi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Komşusunun cenazesi için gittiği mezarlıkta hayatını kaybeden yaşlı adamın yakınları ve ailesi, acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Buldan#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!