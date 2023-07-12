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Komşunun çocuğuna cinsel istismara 53 yıl istendi

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#Ankara#Yenimahalle#Cinsel İstismar
Komşunun çocuğuna cinsel istismara 53 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

Ankara Yenimahalle’de, iddianamede yer alan bilgilere göre, A.T. (52) 2021 yılında komşusunun kızı E.S.Ş.’ye (11) 3 kez cinsel istismarda bulundu.

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İlk olay A.T.’nin evinin kapısının önünde, 2’nci ve 3’üncü olay ise küçük kızın kendisiyle aynı yaştaki sanığın kızıyla oynamak için evine gittiği sırada meydana geldi. A.T., eylemlerinin ardından E.S.Ş.’ye, “Bağırırsan seni öldürürüm” diyerek tehditte bulundu. E.S.Ş.’nin daha sonra durumu ailesine bildirmesi üzerine ortaya çıkan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında A.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.T., hâkimlikçe serbest bırakıldı.

‘BABAM YANAĞINDAN MAKAS ALIRDI’

A.T. ifadesinde, “Mağdura hiçbir şekilde temasta bulunmadım. E.S.Ş, oyun oynamak için kızımın yanına gelirdi” dedi. İfadesi alınan A.T.’nin kızı ise babasının E.S.Ş.’ye ‘çirkin su’ diye hitap ettiğini ve ara ara yanağından makas aldığını belirtti. A.T.’nin ‘cebir, tehdit kullanarak 12 yaşından küçük mağdura cinsel istismar’ suçundan 39 yıla kadar, ‘cebir, tehdit kullanarak cinsel amaçla çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 14 yıla kadar olmak üzere toplam 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 

 

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#Ankara#Yenimahalle#Cinsel İstismar

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