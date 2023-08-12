Komşuluk yanıtı Akşener’den bekleniyor

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MHP Genel Başkanı DevletBahçeli, partilerde yerel seçim hazırlıklarının görüşüldüğü süreçte kritik açıklamasını CNN Türk aracılığıyla yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Gece Görüşü programında Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a ilettiği notla Bahçeli’nin teklifini kamuoyuna açıklandı. Özdemir, mesajında “Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP’de yer alıp daha sonra İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Sayın Genel Başkanımız İYİ Parti’ye yeni bir çağrı iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar: ‘Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” dedi. Bahçeli böylece son dört yılda İYİ Parti’ye üçüncü kez birliktelik çağrısı yapmış oldu.

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MUHATABI AKŞENER

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de Bahçeli’nin çıkışını değerlendirdi. “Sayın Genel Başkanımız çağrılarında samimi mutlak suretli iyi niyetli” diyen Yönter şunları söyledi: “Komşu komşunun külüne muhtaç; ev alma, komşu al. Bizde komşuluk hukuku çok önemlidir. Bu çağrı saygın bir çağrı, çok değerli bir çağrı. Bu çağrının cevaben tarafı Sayın AKŞENER. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos’ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Genel Başkanımız siyaseti de zamanlama değerlendirmesini de doğru yapan bir liderdir. Mutlaka bir bildiği vardır. Tesadüfen bulunmuş bir zaman değildir. İYİ Parti’de bir arayış var. İYİ Parti çalkalanıyor, 6’lı Masa’da buluşan diğer partilerle fikri, siyasi ayrılık yaşıyor. CHP’de sular iyice ısındı. Bu açıklama rastgele yapılmış bir açıklama değildir. Çağrının yerini bulacağını kolaylıkla görebiliriz.”

İYİ PARTİ’DEN BAHÇELİ’YE YANIT

- İYİ Parti’den Bahçeli’nin çağrısına dün yanıt geldi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur. Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!” ifadelerine yer verildi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın da “Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin” dedi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise, “Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor. Fesübhanallah” yanıtını verdi. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da “Türk milliyetçiliği varlığı itibariyle siyasal İslamcılığa karşı konumlanmış bir harekettir. Dolayısıyla öyle bir yapıyla yan yana olmaz, olamaz” paylaşımını yaptı.