Komşuluk uyarısı karakolda bitti

Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre, Ordu Ünye Adliyesi’nde görev yapan savcı, önceki gün yaşadığı sitenin kapalı otoparkına indi. Otomobilinin sileceğine bir not bırakıldığını gördü. Savcının iddiasına göre hem not bırakılmış hem de sileceklere zarar verilmişti. Daha önce de benzer durumlar yaşadığı için tedirgin olduğunu belirten savcı, polisi aradı ve durumu anlattı. Nöbetçi savcının talimatıyla da soruşturma başlatıldı. Siteye gelen polisler araştırma başlattı. Aynı sitede oturan Süleyman Uysal (46), notu kendisinin yazdığını polislere söyledi. Bunun üzerine Uysal, polis tarafından Emniyet’e götürüldü ve ifadesi alındı.

‘NOT YAZDIM AMA SİLECEK KIRMADIM’

Uysal, otoparka geldiğinde hatalı park edilmiş aracı gördüğünü ve uyarı mahiyetinde “Arabayı koyduğunuz alan yol geçişi, bilginize” yazdığı not kâğıdını sileceğin arasına sıkıştırdığını söyledi. Uysal, “Notu ben yazıp koydum ancak ne sileceklere, ne de arabaya zarar verdim” dedi. Uysal ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında ‘mala zarar vermek’ suçundan soruşturma başlatıldı.

‘KOMŞULUK İÇİN UYARMAK İSTEDİM’

Süleyman Uysal yaşananları Hürriyet’e şöyle anlattı: “Otoparka indiğimde hatalı park edilmiş bir araç gördüm. Plaka yabancıydı, yani Ordu plakası değildi. Ben de ‘Misafirdir, bilmiyordur’ diye düşündüm. Uyarmak için not bıraktım. Araç savcıya aitmiş. Sonra sitenin WhatsApp grubundan bir paylaşım yapıldı. ‘Bu notu siteden biri mi koydu?’ diye. Ben de aşağı indim, ‘Notu ben koydum’ dedim. Polis oradaydı. Emniyet’e götürdüler. Yazılı ifade verdim. Tehdit veya zarar amaçlı yazmadım. Komşuluk ilişkilerine dayanarak uyarmak istedim. O da görevi gereği bir tehdit olarak algılamış olabilir. Bana sileceğin kırıldığını da söylediler. ‘Sen mi yaptın’ diye sordular. Ben de ‘Ben yapmadım kesinlikle, yazıyı yazdım ama silecek kırmadım, arabaya da zarar vermedim’ dedim. Sitede bir savcının oturduğunu da bilmiyorum. Zaten farklı bloktaymış, sadece otoparkımız ortak. İfadeyi verdikten sonra da serbest bıraktılar. Böyle olsun istemezdim.”

GÜL İZİN VERDİ

HSK DA SORUŞTURACAK

Ünye Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “30 Ocak 2021 günü Ünye Adliyesi’nde görev yapan bir Cumhuriyet savcısının ikâmet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracın cam sileceklerine zarar verildiği ve ayrıca bir not bırakıldığı yönündeki şikâyeti üzerine şüphelinin emniyete götürüldüğü, ifade ve tahkikatın ardından serbest bırakıldığı, mala zarar verme suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği” belirtildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de tartışma yaratan soruşturmayla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) jet hızıyla inceleme izni verdi. HSK, basına ve sosyal medyaya yansıyan müşteki savcının “Aracının camına hatalı park notu koyan kişiyi gözaltına aldırdığı”, “Keyfi soruşturma ve gözaltı yapıldığı iddiaları”nı inceleyecek. Müfettiş raporu sonrası HSK keyfi soruşturma ve gözaltı olduğu sonucuna varırsa, ilgili yargı mensuplarına disiplin cezası uygulanabilecek. Oya ARMUTÇU/ANKARA