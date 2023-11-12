Komşularıyla da kavga etmişler

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Haklarında “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan ve 5 Kasım’da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, 6 Haziran gününe ait. Engin Polat için çiftin Çekmeköy’deki evinde doğum günü partisi düzenlendi. Otopark, partiye katılan misafirlerin araçlarıyla doldu. İddiaya göre akşam saatlerinde eve gelen komşuları, araçlarını Sıla Doğu’nun aracının arkasına park etti. Bir süre sonra Polat Ailesi’nin evindeki partiye katılanlardan birinin çocuğu rahatsızlandı. Çocuğu hastaneye götürmek için evden çıkan Dilan- Engin Polat çifti ve yakınları Sıla Doğu’nun aracının önüne park eden komşularıyla konuşmak ve araçlarını çekmesini söylemek için dışarı çıktı.

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TEHDİT, DARP...

İddiaya göre Dilan Polat, evinden çıkan komşusuna hakaret etmeye başladı, tekme atmaya çalıştı. İddiaya göre güvenlik kamerasının görmediği bir noktada Engin Polat da komşusunu darbetti. Engin Polat daha sonra evine girdiği komşusuna tehdit ve küfürler etti. Çocuklarıyla büyük panik yaşayan komşunun eşi, KADES uygulamasından polis ekiplerini çağırdı. Polis ekipleri Polat çiftinin evine geldi. Ancak çift ifade vermedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.