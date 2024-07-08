Komşularının öldü sandığı 80 yaşındaki kadın kuaförde bulundu

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Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2071 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki S.T.'den haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı. Yaşlı kadını arayan komşuları telefon zilini evden duymalarına rağmen saatlerdir telefona cevap alamadıkları için hayatından endişe ettiklerini belirterek eve girilmesini istediler. Bu arada polisler de verilen telefonu arayarak mahalle sakinlerinin verdiği bilgileri teyit etti. Hem telefonun hem kapı zilinin açılmaması üzerine olay yerine çilingir talep edildi. Çilingirin gelmesinin beklendiği esnada araştırmalarına devam eden polis ekipleri, yaşlı kadının kuaförde olduğunu tespit etti. S.T.'nin hayatından endişe eden komşuları rahat bir nefes alırken, mahalle sakinleri polis ekiplerine teşekkür etti. S.T. isimli kadın saçını boyattığı için kuaförden çıkmayıp, hem polis ekiplerine hem de kendisi için endişelenen komşularına teşekkür etti.