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TEKİRDAĞ (İHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 11:36 | Son Güncelleme:

Komşularının 10 bin TL değerinde balığını çaldılar

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Komşularının 10 bin TL değerinde balığını çaldılar
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Tekirdağ'da balıkçı dükkanından 10 bin liralık değerinde balık çalındı. Zanlılar yan dükkandaki balıkçı esnafı çıktı.

Alınan bilgiye göre olay, Saray ilçesinde bir balıkçı dükkanında meydana geldi. Sabah iş yerini açmak için gelen Oğuzhan Özgül kepenk kilitlerinin kırık olduğunu fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Dükkandan 10 bin TL değerinde çinekop balığı çalındığı tespit edilirken, hırsızları yakalamak için harekete geçen Asayiş Büro Ekipleri, güvenlik kameralarını incelemesinden sonra hırsızlık zanlılarının yan taraftaki balıkçı dükkanının sahipleri Özden G., Hüseyin G. ve Necmi K.'nın olduğunu tespit ettiler.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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